Песков рассказал, может ли Путин встретиться с Маском

Фото: Администрация президента РФ

Подготовка встречи президента России Владимира Путина с главой Tesla Илоном Маском пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 21 мая.

— Пока нет, мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным (пообщаются — прим. «ВМ»), — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Tesla рассматривает возможность запуска производства в России.

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