Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков рассказал, может ли Путин встретиться с Маском
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал, может ли Путин встретиться с Маском

Иван Юминов

Общество

Подготовка встречи президента России Владимира Путина с главой Tesla Илоном Маском пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 21 мая.

— Пока нет, мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным (пообщаются — прим. «ВМ»), — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Tesla рассматривает возможность запуска производства в России.

Читайте также: Илон Маск назвал Гагарина очень храбрым человеком

Дмитрий ПесковИлон МаскВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Все мнения
О проекте