Илон Маск назвал Гагарина очень храбрым человеком

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Первый космонавт Юрий Гагарин был очень храбрым человеком. Такое мнение выразил основатель компании SpaceX Илон Маск в пятницу, 21 мая, во время выступления по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание».

— Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться, — рассказал предприниматель.

Кроме того, он ответил на вопрос, что бы сказал Гагарину, если бы встретился с ним. По словам Маска, при встрече с Юрием Гагариным он бы просто спросил его: «Почему?», передает РИА Новости.

Ранее американский бизнесмен анонсировал скорое появление Tesla в России.

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