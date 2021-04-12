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«Проложила дорогу во вселенную»: Путин рассказал о роли России в освоении космоса
Фото: Администрация президента РФ

«Проложила дорогу во вселенную»: Путин рассказал о роли России в освоении космоса

Иван Юминов

Общество

Россия всегда будет гордиться тем, что проложила дорогу во вселенную. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 12 апреля.

— Мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во вселенную, а первопроходцем на этом великом пути стал наш соотечественник, — рассказал глава государства.

Для россиян долгом является не только беречь память о поколении покорителей космоса. Необходимо также стремиться к тому, чтобы соответствовать той высоте, которую они задали, приводит слова президента РИА Новости.

Напомним, Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток». Он стал первым человеком, совершившим такой полет. Космонавт находился в околоземном пространстве 108 минут. За это время корабль сделал один полный оборот вокруг Земли.

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Юрий ГагаринкосмосВладимир Путин
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