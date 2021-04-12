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Владимир Путин возложил цветы к памятнику Юрия Гагарина в Энгельсе
Фото: Telegram / РИА Новости

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Юрия Гагарина в Энгельсе

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин в День космонавтики возложил цветы к памятнику первого космонавта Земли Юрия Гагарина в Энгельсе Саратовской области.

В мероприятии в парке покорителей космоса, помимо главы государства, поучаствовали первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Во время поездки в Саратовскую область Владимир Путин проведет совещание по развитию космической деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Видео: Telegram / РИА Новости

Напомним, Юрий Гагарин 60 лет назад — 12 апреля 1961 года — на корабле «Восток» первым в мире совершил полет в космос. Космонавт находился в околоземном пространстве 108 минут. За это время корабль сделал один полный оборот вокруг Земли. После завершения миссии корабль приземлился в Саратовской области.

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Юрий ГагаринпамятникВладимир Путин
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