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Академик РАН рассказал, в чем состоит главная заслуга Юрия Гагарина
Фото: Минобороны РФ

Академик РАН рассказал, в чем состоит главная заслуга Юрия Гагарина

Виктория Родимкина

Общество

Главная заслуга Юрия Гагарина заключается в том, что он участвовал в рискованной миссии, исход которой не был известен до конца, несмотря на проводимые ранее автоматические полеты. Об этом сообщил академик РАН и заместитель председателя Союза машиностроителей России Борис Алешин в понедельник, 12 апреля.

По его словам, первый полет человека в космос и создание такой отрасли, как космонавтика, стали возможны благодаря большой работе ученых и военных Советского Союза. Академик отметил, что до Гагарина проводились запуски кораблей в космос с животными на борту, но героический поступок первого космонавта все равно «сложно переоценить».

— На самом деле в этот полет он ничего не предпринимал, не выполнял той миссии, которую выполняют сегодня космонавты, не проводил экспериментов и исследований. Его полет и был той миссией, — цитирует Бориса Алешина «Лента.ру».

Напомним, Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток». Он стал первым человеком, совершившим такой полет. Космонавт находился в околоземном пространстве 108 минут. За это время корабль сделал один полный оборот вокруг Земли.

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Юрий ГагаринкосмосДень космонавтики
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