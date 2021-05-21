Tesla рассматривает возможность запуска производства в России
Tesla официально появится в России в скором времени. Об этом заявил глава компании Илон Маск в пятницу, 21 мая.
Также компания рассматривает возможность запуска производства в России. Кроме того, продажа электромобилей компании, по словам предпринимателя, вскоре официально начнется в Казахстане и других странах СНГ, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Илон Маск опустился на третью строчку в списке самых богатых людей мира.
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