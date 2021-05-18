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Илон Маск опустился на третью строчку в списке самых богатых людей мира
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Илон Маск опустился на третью строчку в списке самых богатых людей мира

Анастасия Колоскова

В мире

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира, следует из данных Bloomberg billionaires index.

Так, из-за падения стоимости акций Tesla Маск потерял более трех миллиардов долларов, теперь его состояние оценивается в 160,6 миллиарда долларов.

Вторую строчку в рейтинге богачей занял глава французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, чье состояние составило 161,2 миллиарда долларов. Лидером рейтинга стал руководитель корпорации Amazon Джефф Безос с 190 миллиардами долларов.

Ранее Маск рассказал, что необходимо построить базу на Луне и город на Марсе.

Читайте также: Маск допустил, что покорение Марса потребует человеческих жертв

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