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Маск допустил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
Фото: twitter.com/mfame_guru

Маск допустил, что покорение Марса потребует человеческих жертв

Виктория Родимкина

В мире

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск допустил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. По его словам, отправлять туда планируется только добровольцев.

— Откровенно говоря, группа людей, вероятно, вначале умрет. Непросто туда добраться, — сказал бизнесмен в интервью телеканалу CNN.

Илон Маск отметил, что компания SpaceX не намерена заставлять людей отправляться в путешествие на Красную планету. Участвовать в этом будут только добровольцы, добавил он. При этом, по словам Маска, несмотря на опасную миссию, добровольцев уже набралось тысячи, если не миллионы.

Основатель SpaceX добавил, что путешествие на Марс — тяжелое и опасное, но это «восхитительное приключение». Маск заявил, что человечество должно стремиться построить там город, а также возвести постоянную базу на Луне.

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