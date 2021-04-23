Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
SpaceX почтет за честь оказать помощь в доставке российских космонавтов на МКС
Фото: NASA / public domain

SpaceX почтет за честь оказать помощь в доставке российских космонавтов на МКС

Никита Абрамов

Наука

SpaceX почтет за честь оказать помощь российским космонавтам в полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в пятницу, 23 апреля, заявил руководитель компании Илон Маск.

— Для нас будет делом чести перевозить космонавтов на Dragon, — ответил Маск на вопрос журналиста о потенциальной договоренности NASA с российскими коллегами о перевозке космонавтов на корабле Crew Dragon.

Однако глава SpaceX уточнил, что не имеет в распоряжении информации про статус подобного соглашения, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Вместо этого будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Ее строительство будет завершено после 2025 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, первый модуль орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

Читайте также: Ракета Falcon 9 с экипажем Crew Dragon стартовала на МКС

МКСИлон Масккосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в