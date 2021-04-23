SpaceX почтет за честь оказать помощь в доставке российских космонавтов на МКС

Фото: NASA / public domain

SpaceX почтет за честь оказать помощь российским космонавтам в полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в пятницу, 23 апреля, заявил руководитель компании Илон Маск.

— Для нас будет делом чести перевозить космонавтов на Dragon, — ответил Маск на вопрос журналиста о потенциальной договоренности NASA с российскими коллегами о перевозке космонавтов на корабле Crew Dragon.

Однако глава SpaceX уточнил, что не имеет в распоряжении информации про статус подобного соглашения, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Вместо этого будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Ее строительство будет завершено после 2025 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, первый модуль орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

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