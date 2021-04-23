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Ракета Falcon 9 с экипажем Crew Dragon стартовала на МКС
Фото: twitter/NASA

Ракета Falcon 9 с экипажем Crew Dragon стартовала на МКС

Виктория Родимкина

В мире

Ракета Falcon 9 с экипажем космического корабля Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал к Международной космической станции (МКС). Трансляцию пуска ведет NASA в пятницу, 23 апреля.

Старт был дан в расчетные 05:49 (12:49 по Москве) в пятницу, 23 апреля.

По данным американского ведомства, на борту ракеты находятся четыре астронавта. Двое из них — американцы, также на МКС направились французский и японские астронавты.

Для компании Илона Маска SpaceX этот пуск корабля Crew Dragon стал вторым регулярным рейсом на МКС. Испытательный полет с двумя астронавтами на борту состоялся в мае 2019 года.

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