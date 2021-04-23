Ракета Falcon 9 с экипажем Crew Dragon стартовала на МКС

Фото: twitter/NASA

Ракета Falcon 9 с экипажем космического корабля Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал к Международной космической станции (МКС). Трансляцию пуска ведет NASA в пятницу, 23 апреля.

Старт был дан в расчетные 05:49 (12:49 по Москве) в пятницу, 23 апреля.

По данным американского ведомства, на борту ракеты находятся четыре астронавта. Двое из них — американцы, также на МКС направились французский и японские астронавты.

Для компании Илона Маска SpaceX этот пуск корабля Crew Dragon стал вторым регулярным рейсом на МКС. Испытательный полет с двумя астронавтами на борту состоялся в мае 2019 года.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK — NASA (@NASA) April 23, 2021

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