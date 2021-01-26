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Названы сроки полета корабля Илона Маска с первыми космическими туристами
Фото: pixabay.com

Названы сроки полета корабля Илона Маска с первыми космическими туристами

Ростислав Зубков

В мире

Корабль Илона Маска с первыми космическими туристами отправится на МКС не раньше января 2022 года. Об этом заявила американская компания Axiom Space.

Ранее она раскрыла имена участников первой миссии на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, который был разработан частной организацией Space X, основанной бизнесменом и инженером Илоном Маском.

Как уточнили в Axiom Space, первая возможность отправиться на станцию появится не ранее января 2022 года. Прежде предполагалось, что полет состоится не ранее конца этого года.

Напомним, компания Axiom Space была основана в 2016 году экс-главой программы МКС в НАСА Майклом Саффредини.

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