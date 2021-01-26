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Ученые NASA сообщили, что мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида
Фото: pixabay.com

Ученые NASA сообщили, что мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида

Анастасия Волоснова

Наука

Мимо Земли пролетят три крупных астероида до конца недели, их размер составит до 100 метров в диаметре, сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

По данным центра, в четверг, 28 января, мимо Земли пролетит астероид 2021 BZ на дистанции, которая равна расстоянию от планеты до Луны, увеличенному в 5,5 раза. Ученые оценивают приблизительный размер космического тела в 29–65 метров. Астероид приблизится к Земле около 07:12 по московскому времени.

Более массивный астероид 2021 AG7 размером от 47 до 110 метров пролетит мимо Земли в пятницу, 29 января, в 11:50 по московскому времени. Его будет отделять от планеты расстояние, равное 11 дистанциям от Луны до Земли. В этот же день в 22:37 небольшой астероид 2021 AF7 размером от 24 до 53 метров пролетит еще выше над Землей.

Во вторник, 26 января, над планетой уже пролетели два астероида — 2021 AL и 2021 BD3. Они прошли на расстоянии десяти дистанций от Луны до Земли. В 12:58 по московскому времени над планетой пролетело первое космическое тело размерами 19–43 метра, в 04:01 — второе, размером до 67 метров.

Расстояние от Луны до Земли, по которому рассчитывается дистанция, равно 2,2 миллиона километра, уточняет РИА Новости.

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