Ученые NASA сообщили, что мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида

Фото: pixabay.com

Мимо Земли пролетят три крупных астероида до конца недели, их размер составит до 100 метров в диаметре, сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

По данным центра, в четверг, 28 января, мимо Земли пролетит астероид 2021 BZ на дистанции, которая равна расстоянию от планеты до Луны, увеличенному в 5,5 раза. Ученые оценивают приблизительный размер космического тела в 29–65 метров. Астероид приблизится к Земле около 07:12 по московскому времени.

Более массивный астероид 2021 AG7 размером от 47 до 110 метров пролетит мимо Земли в пятницу, 29 января, в 11:50 по московскому времени. Его будет отделять от планеты расстояние, равное 11 дистанциям от Луны до Земли. В этот же день в 22:37 небольшой астероид 2021 AF7 размером от 24 до 53 метров пролетит еще выше над Землей.

Во вторник, 26 января, над планетой уже пролетели два астероида — 2021 AL и 2021 BD3. Они прошли на расстоянии десяти дистанций от Луны до Земли. В 12:58 по московскому времени над планетой пролетело первое космическое тело размерами 19–43 метра, в 04:01 — второе, размером до 67 метров.

Расстояние от Луны до Земли, по которому рассчитывается дистанция, равно 2,2 миллиона километра, уточняет РИА Новости.

Читайте также: Объявлены имена первых туристов, летящих на МКС на корабле Илона Маска