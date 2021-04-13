Новую российскую орбитальную станцию создадут на замену МКС после 2025 года

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России придется выйти из проекта Международной космической станции. На ее замену будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Об этом заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на заседании президиума.

По его словам, техническое состояние МКС вызывает вопросы. Российские космонавты значительную часть времени пребывания тратят на то, чтобы поддерживать станцию в рабочем состоянии.

— Понятно, что как это ни печально, придется все-таки выходить из этой программы. Но выходить нужно таким образом, чтобы у нас была под боком, я имею в виду не в пространстве, а во времени, наша космическая станция, которая позволила бы вести эксперименты, — цитирует РИА Новости Александра Сергеева.

Глава РАН выразил надежду на то, что проект российской станции получит финансовую поддержку и его удастся реализовать после 2025 года.

Ранее космонавты с МКС поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина.

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