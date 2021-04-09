Рогозин рассказал, сколько актриса фильма «Вызов» пробудет в космосе

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Ближайшие пилотируемые запуски к Международной космической станции будут проходить по трехчасовой схеме. В том числе полет актрисы и режиссера Клима Шипенко для съемок фильма «Вызов». Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме Байконур.

— Все ближайшие миссии планируем по короткой двухвитковой схеме. Это (в октябре — прим. «ВМ») будет трехчасовая схема, — цитирует Рогозина РИА Новости.

По традиционной двухсуточной схеме корабль делает 34 оборота вокруг Земли. А по трехчасовой — то есть двухвитковой — пока слетали несколько грузовых кораблей. Речь идет о корабле «Прогресс МС» и двух пилотируемых «Союзах».

Роскосмос и Первый канал в ноябре прошлого года объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС. Ранее сообщалось, что кастинг собрал почти три тысячи девушек. В финал попали 20 актрис. Одна из них отправится в космос.

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