Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около трех тысяч девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС
Фото: Youtube / Роскосмос тв

Около трех тысяч девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС

Юлия Курганова

Кино

Почти три тысячи российских девушек стали участницами объявленного Первым каналом конкурса на главную роль в первом художественном фильме, который снимут в космосе. Об этом в среду, 3 марта, сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст.

— Около трех тысяч девушек приняли участие в отборе, на днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование, — сказал он.

Он отметил, что среди тех, кто будет участвовать в финале, есть как знаменитые актрисы, так и неизвестные, а также с ними будут соревноваться несколько девушек, которые не имеют актерского опыта.

Эрнст уточнил, что двух победительниц — актрису и ее дублера — назовут только после медицинского обследования.

Кандидаты, успешно прошедшие комиссию, пройдут учебно-тренировочный курс подготовки в Школе космонавтов, передает ТАСС.

Фильм с рабочим названием «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки будут проходить на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года, режиссером фильма станет Клим Шипенко. Для участие в конкурсе на главную роль нужно было записать самопробу и загрузить ее на 1tv.ru/kosmos. Заявку могли подать женщины с российским гражданством в возрасте 25-45 лет, ростом 150-180 сантиметров, весом 50-75 килограммов.

Читайте также: Миллиардер из Японии объявил о наборе попутчиков для полета на Луну

МКСсъемки фильмовженщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Все мнения
О проекте