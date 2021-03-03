Около трех тысяч девушек подали заявки на участие в съемках фильма на МКС

Фото: Youtube / Роскосмос тв

Почти три тысячи российских девушек стали участницами объявленного Первым каналом конкурса на главную роль в первом художественном фильме, который снимут в космосе. Об этом в среду, 3 марта, сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст.

— Около трех тысяч девушек приняли участие в отборе, на днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование, — сказал он.

Он отметил, что среди тех, кто будет участвовать в финале, есть как знаменитые актрисы, так и неизвестные, а также с ними будут соревноваться несколько девушек, которые не имеют актерского опыта.

Эрнст уточнил, что двух победительниц — актрису и ее дублера — назовут только после медицинского обследования.

Кандидаты, успешно прошедшие комиссию, пройдут учебно-тренировочный курс подготовки в Школе космонавтов, передает ТАСС.

Фильм с рабочим названием «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки будут проходить на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года, режиссером фильма станет Клим Шипенко. Для участие в конкурсе на главную роль нужно было записать самопробу и загрузить ее на 1tv.ru/kosmos. Заявку могли подать женщины с российским гражданством в возрасте 25-45 лет, ростом 150-180 сантиметров, весом 50-75 килограммов.

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