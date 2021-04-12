Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Космонавты с МКС поздравили российских граждан с годовщиной полета Гагарина
Юрий Гагарин 60 лет назад стал первым человеком, полетевшим в космос / Фото: roscosmos.ru

Космонавты с МКС поздравили российских граждан с годовщиной полета Гагарина

Юлия Курганова

Общество

Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили россиян с 60-летием полета на орбиту Юрия Гагарина.

— Ровно 60 лет назад 12 апреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет, а человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин — наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история — история пилотируемых космических полетов, — сказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в видео, который опубликовал Роскосмос.

Космонавт Олег Новицкий добавил, что советские конструкторы сделали СССР передовой космической державой, а полет Гагарина стал примером героизма для его последователей, в том числе, нынешних членов экипажа МКС.

Также космонавты Сергей Рыжиков и Петр Дубров присоединились к поздравлениям.

Читайте также: Рогозин рассказал, сколько актриса фильма «Вызов» пробудет в космосе

Роскосмоспоздравление от космонавтовДень космонавтики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в