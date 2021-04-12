Космонавты с МКС поздравили российских граждан с годовщиной полета Гагарина

Юрий Гагарин 60 лет назад стал первым человеком, полетевшим в космос / Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили россиян с 60-летием полета на орбиту Юрия Гагарина.

— Ровно 60 лет назад 12 апреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет, а человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин — наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история — история пилотируемых космических полетов, — сказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в видео, который опубликовал Роскосмос.

Космонавт Олег Новицкий добавил, что советские конструкторы сделали СССР передовой космической державой, а полет Гагарина стал примером героизма для его последователей, в том числе, нынешних членов экипажа МКС.

Также космонавты Сергей Рыжиков и Петр Дубров присоединились к поздравлениям.

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