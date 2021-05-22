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Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава правительства России Михаил Мишустин рассказал, что создание эффективных вакцин от коронавируса является победой РФ.

По словам премьер-министра, эта победа была достигнута благодаря профессионализму и настойчивости ученых и медиков.

Михаил Мишустин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, отметив, что вакцинация в стране проводится абсолютно бесплатно.

— Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов, — сказал глава кабмина на марафоне «Новое Знание» в субботу, 22 мая.

Он добавил, что в России также были созданы эффективные системы для выявления коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

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