Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России
Глава правительства России Михаил Мишустин рассказал, что создание эффективных вакцин от коронавируса является победой РФ.
По словам премьер-министра, эта победа была достигнута благодаря профессионализму и настойчивости ученых и медиков.
Михаил Мишустин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, отметив, что вакцинация в стране проводится абсолютно бесплатно.
— Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов, — сказал глава кабмина на марафоне «Новое Знание» в субботу, 22 мая.
Он добавил, что в России также были созданы эффективные системы для выявления коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
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