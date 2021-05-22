Мишустин назвал создание эффективных вакцин от коронавируса победой России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава правительства России Михаил Мишустин рассказал, что создание эффективных вакцин от коронавируса является победой РФ.

По словам премьер-министра, эта победа была достигнута благодаря профессионализму и настойчивости ученых и медиков.

Михаил Мишустин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, отметив, что вакцинация в стране проводится абсолютно бесплатно.

— Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов, — сказал глава кабмина на марафоне «Новое Знание» в субботу, 22 мая.

Он добавил, что в России также были созданы эффективные системы для выявления коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

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