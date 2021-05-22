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Кабмин утвердил документ о вручении Конституции при получении первого паспорта
Фото: Правительство РФ

Кабмин утвердил документ о вручении Конституции при получении первого паспорта

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России утвердило постановление о вручении Конституции при получении гражданином первого паспорта. Об этом говорится на сайте кабинета министров в субботу, 22 мая.

Это решение было принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

— С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции, — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства уточнили, что глава кабмина Михаил Мишустин внес изменения в Положение о паспорте гражданина РФ. Поправки коснутся четырнадцатилетних граждан, которым впервые вручают паспорт, а также иностранцев, получающих гражданство России.

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КонституцияКабмин РФпаспорт
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