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Мишустин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мишустин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»

Иван Юминов

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны в субботу, 22 мая.

— Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии, — отмечается в сообщении.

Дети смогут при необходимости получить изделия или лекарства, одобренные в США или Евросоюзе, даже при отсутствии их регистрации в России. Также средства фонда можно будет использовать на оплату лечения за рубежом.

Решения о помощи будет принимать экспертный совет при помощи рекомендаций медучреждения и эпикриза, отмечается на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

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