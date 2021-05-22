Мишустин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны в субботу, 22 мая.

— Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии, — отмечается в сообщении.

Дети смогут при необходимости получить изделия или лекарства, одобренные в США или Евросоюзе, даже при отсутствии их регистрации в России. Также средства фонда можно будет использовать на оплату лечения за рубежом.

Решения о помощи будет принимать экспертный совет при помощи рекомендаций медучреждения и эпикриза, отмечается на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

Читайте также: Москвичи пожертвовали более 4 миллионов рублей через благотворительный сервис на mos.ru