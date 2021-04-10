Кабмин РФ утвердил порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

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Правительство России утвердило новый порядок приобретения лекарств для редких тяжелых заболеваний. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 10 апреля.

Так, для помощи тяжелобольным детям в стране будет действовать специальный информационный ресурс. Порядок его ведения и закупки лекарств утвердило правительство.

Теперь потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда «Круг добра». Закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения. Фонд будет отслеживать поставки препаратов и при необходимости заниматься их перераспределением.

Если ребенок находится на амбулаторном лечении, то родители смогут получить лекарство для него в медорганизации или аптеке по бесплатному рецепту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал выстроить работу фонда максимально грамотно, чтобы помощь маленьким пациентам оказывалась более эффективно.

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