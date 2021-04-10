Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кабмин РФ утвердил порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кабмин РФ утвердил порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России утвердило новый порядок приобретения лекарств для редких тяжелых заболеваний. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 10 апреля.

Так, для помощи тяжелобольным детям в стране будет действовать специальный информационный ресурс. Порядок его ведения и закупки лекарств утвердило правительство.

Теперь потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда «Круг добра». Закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения. Фонд будет отслеживать поставки препаратов и при необходимости заниматься их перераспределением.

Если ребенок находится на амбулаторном лечении, то родители смогут получить лекарство для него в медорганизации или аптеке по бесплатному рецепту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал выстроить работу фонда максимально грамотно, чтобы помощь маленьким пациентам оказывалась более эффективно.

Читайте также: Мишустин заявил о недопустимости отказа в вакцинации от COVID-19 из-за отсутствия вакцины

правительстволекарствоКабмин РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в