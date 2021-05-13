Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи пожертвовали более четырех миллионов рублей через благотворительный сервис на mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи пожертвовали более четырех миллионов рублей через благотворительный сервис на mos.ru

Анастасия Колоскова

Город

Москвичи сделали более 15 тысяч взносов в пользу столичных благотворительных фондов через специальный сервис портала mos.ru, пожертвовав в общей сложности более четырех миллионов рублей.

Онлайн-сервис дает возможность сделать пожертвование в любое удобное время, одновременно с внесением оплаты по другим счетам в разделе «Мои платежи» портала mos.ru.

— Город развивает цифровую инфраструктуру столицы, учитывая потребности и интересы жителей. Благотворительный сервис, запущенный на mos.ru осенью прошлого года, уже показал свою востребованность. Он дает возможность узнать о программах проверенных благотворительных фондов и в удобном формате перечислить средства их подопечным. Кроме того, сервис выступает удобной площадкой для некоммерческих организаций, где они могут рассказать о себе и привлечь благотворителей, — цитирует первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова официальный сайт мэра столицы.

В настоящее время через сервис портала mos.ru можно сделать пожертвования в 40 фондов, и их количество увеличивается. К ним относятся организации, помогающие детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья или тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также приютам для бездомных животных.

В среднем размер взноса пользователей сервиса mos.ru составил 275 рублей. На сайте «Душевная Москва» фонды публикуют отчеты о расходах и москвичи смогут узнать, куда именно направлены пожертвованные ими средства.

Читайте также: Москва возглавила рейтинг самых желанных для переезда российских городов

НКОонлайн-сервисблаготворительность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте