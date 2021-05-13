Москвичи пожертвовали более четырех миллионов рублей через благотворительный сервис на mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи сделали более 15 тысяч взносов в пользу столичных благотворительных фондов через специальный сервис портала mos.ru, пожертвовав в общей сложности более четырех миллионов рублей.

Онлайн-сервис дает возможность сделать пожертвование в любое удобное время, одновременно с внесением оплаты по другим счетам в разделе «Мои платежи» портала mos.ru.

— Город развивает цифровую инфраструктуру столицы, учитывая потребности и интересы жителей. Благотворительный сервис, запущенный на mos.ru осенью прошлого года, уже показал свою востребованность. Он дает возможность узнать о программах проверенных благотворительных фондов и в удобном формате перечислить средства их подопечным. Кроме того, сервис выступает удобной площадкой для некоммерческих организаций, где они могут рассказать о себе и привлечь благотворителей, — цитирует первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова официальный сайт мэра столицы.

В настоящее время через сервис портала mos.ru можно сделать пожертвования в 40 фондов, и их количество увеличивается. К ним относятся организации, помогающие детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья или тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также приютам для бездомных животных.

В среднем размер взноса пользователей сервиса mos.ru составил 275 рублей. На сайте «Душевная Москва» фонды публикуют отчеты о расходах и москвичи смогут узнать, куда именно направлены пожертвованные ими средства.

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