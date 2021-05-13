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Москва возглавила рейтинг самых желанных для переезда российских городов
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москва возглавила рейтинг самых желанных для переезда российских городов

Татьяна Плотникова

Недвижимость

Москва заняла первое место в рейтинге городов России, в которые хотели бы переехать жители других населенных пунктов страны. Об этом рассказали эксперты рынка недвижимости, основываясь на данных о спросе на жилую недвижимость.

За минувший год спрос на жилье в Москве возрос на 36 процентов, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он также указал, что в число лидеров вошли Санкт-Петербург (+31 процент), Тюмень (+20 процентов). Кроме того, россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в 2 раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза).

При этом эксперт уточняет, что среди жителей крупных городов сложнее сменить место проживания выходцам из Челябинска: для приобретения однокомнатной квартиры в Москве нужно продать 5,4 «однушки» в этом городе, в Санкт-Петербурге — 3,2, в Сочи — 1,9, в соседних Уфе и Екатеринбурге — 1,7.

На втором месте по сложности переезда оказался Омск. Стоимость квартиры в Москве соответствует цене 4,2 таких же квартир в Омске, а для покупки «однушки» в Петербурге нужно продать 2,5 омских.

Сервис «Авито. Недвижимость» приводит данные, что в период с января по март 2021 года спрос на квартиры в новостройках в Москве увеличился в 1,8 раза, на вторичную недвижимость на девять процентов в годовом исчислении.

Как указал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов, Москва и Санкт-Петербург традиционно находятся в числе самых привлекательных городов из-за высоких зарплат и уровня развития социальной инфраструктуры.

В свою очередь, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский уточняет, что интерес к переезду в столицу за минувший год возрос из-за того, что в регионах увеличился уровень безработицы. Кроме того, стремясь сохранить сбережения, региональные инвесторы предпочитают вкладывать их в недвижимость, прежде всего — в Москве и иных экономически активных городах, пишут «Известия».

Ранее россияне рассказали, как должен выглядеть идеальный город.

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