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Россияне рассказали, как должен выглядеть идеальный город
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россияне рассказали, как должен выглядеть идеальный город

Виктория Родимкина

Общество

Россияне рассказали, какие перемены в городах могли бы улучшить качество их жизни. Соответствующее исследование провели сервисы городской мобильности «Ситимобил» и ResearchMe.

Так, большинству опрошенных, 80 процентам, хотелось бы, чтобы дорога от их дома и до работы или учебы занимала не более 30 минут в день. Для этого, по мнению респондентов, следует улучшить транспортную инфраструктуру городов.

Более 30 процентов россиян считают, что в городах следует сделать такси более распространенным видом транспорта, а также увеличить число маршруток.

Около 28 процентов проголосовавших заявили, что поддерживают идею снижения количества личных автомобилей, а 25 процентов респондентов поддержали инициативу развития сервисов аренды электросамокатов и велосипедов.

Кроме того, 9 процентов россиян считают, что нужно продвигать систему каршеринга. Около половины всех поучаствовавших в опросах отметили, что города необходимо озеленять, а 31 процент и 28 процентов соответственно добавили, что в городах необходимо установить контейнеры для раздельного сбора мусора и организовать доступный Wi-Fi.

Лидерами в рейтинге городов, жители которых довольны инфраструктурой, оказались Казань, Уфа, Москва, Санкт-Петербург и Волгоград, сообщает RT.

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