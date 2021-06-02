Бастрыкину доложат о проверке по краже 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по уголовному делу о краже ветерана Василия Пронина. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Сообщалось, что на домашний телефон пенсионера позвонил злоумышленник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу — якобы для задержания с поличным мошенника.

По факту произошедшего была организована доследственная проверка, которую поставили на контроль в центральном аппарате СК.

— Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России по городу Москве доложить о ходе проведения процессуальной проверки в связи с появившейся в СМИ информацией о незаконных действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, — говорится в сообщении.

Пронин во время парада Победы 9 мая 2021 года в Москве сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным. Президент в ходе торжества укрыл Пронина курткой от холода.

Ранее сообщалось, что безработный москвич украл 150 тысяч рублей у возлюбленной.

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