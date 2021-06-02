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Рюкзак с техникой на миллион рублей украли у фотографа в Москве
Фото: pixabay.com

Рюкзак с техникой на миллион рублей украли у фотографа в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Берсеневский переулок, 2с1 Карта всех событий

Рюкзак с фототехникой стоимостью свыше одного миллиона рублей похитили у столичного фотографа. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в здании, расположенном по адресу Берсеневский переулок, 2, строение 1. Потерпевшая проводила здесь фотосессию. С собой у нее были два фотоаппарата, четыре объектива и восемь карт памяти. Затем фотограф оставила технику в комнате и ушла на тренинг, который проходил в соседнем помещении. Вернувшись, она обнаружила, что все вещи пропали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» сообщала, что почти миллион рублей украли из куртки посетителя кафе в центре Москвы.

Читайте также: Трое грабителей похитили у менеджера компании 9 миллионов рублей в Москве

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