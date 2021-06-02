Трое грабителей похитили у менеджера компании 9 миллионов рублей в Москве

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улица Совхозная, дом 12 Карта всех событий

Трое мужчин похитили у менеджера компании крупную сумму денег. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел 12 мая около 19:00 по адресу улица Совхозная, дом 12. Трое неизвестных похитили у 31-летнего менеджера компании 9 миллионов рублей.

Подробности дела не раскрываются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее неизвестный в медицинской маске избил и обокрал 23-летнюю девушку в Москве. Он несколько раз ударил руками по голове 23-летнюю девушку, выхватил у нее телефон и скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.

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