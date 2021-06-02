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«Аж стекла содрогнулись»: очевидец рассказал о конфликте со стрельбой в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Аж стекла содрогнулись»: очевидец рассказал о конфликте со стрельбой в центре Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Марксистская улица, 18/8с1 Карта всех событий

Во время конфликта с участием трех мужчин, который произошел в центре Москвы примерно в 11:00, прогремел хлопок, похожий на взрыв гранаты. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала очевидец случившегося Ольга Степанова (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ»).

— Мы с коллегами услышали взрыв. Сначала думали, что это граната взорвалась. Это было очень громко. Аж стекла содрогнулись, — рассказала Степанова.

По ее словам, потасовка между неизвестными произошла рядом с рестораном.

— Все бросились к окну, и рядом с этим рестораном были люди, но раненых мы не увидели. Потом приехали медики и полицейские, — уточнила собеседница «ВМ».

Напомним, стрельба в результате конфликта трех мужчин произошла на пересечении Маяковского переулка с Марксистской улицей, 18/8, строение 1. Трое мужчин начали спорить. В какой-то момент один из них вышел из себя и применил травмат.

Позже в пресс-службе МВД по городу уточнили, что сотрудники полиции уже задержали всех участников происшествия и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в результате стрельбы нет.

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Происшествиястрельбаочевидец
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