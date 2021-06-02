Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Конфликт трех мужчин закончился стрельбой в центре Москвы
Фото: vyvoz.org

Конфликт трех мужчин закончился стрельбой в центре Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Марксистская улица, 1к1 Карта всех событий

Стрельба в результате конфликта трех мужчин произошла в центре Москве. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Марксистской улице вблизи дома 1, строение 1. Трое мужчин начали спорить между собой. В какой-то момент один из мужчин вышел из себя и применил травмат.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Позже в пресс-службе МВД по городу уточнили, что сотрудники полиции уже задержали всех участников происшествия и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее «ВМ» писала, что Следственный комитет задержал мужчину, который подозревается в убийстве 18-летней давности. Речь идет о преступлении, совершенном в ноябре 2003 года недалеко от ресторана на Головинском шоссе. Тогда между двумя мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент один из них достал нож и зарезал своего оппонента. После этого злоумышленник скрылся.

Читайте также: Обвиняемый в убийстве гея Романа Едалова у Курского вокзала сбежал из зала суда

ПроисшествиястрельбаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте