Конфликт трех мужчин закончился стрельбой в центре Москвы

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Россия, Москва, Марксистская улица, 1к1 Карта всех событий

Стрельба в результате конфликта трех мужчин произошла в центре Москве. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Марксистской улице вблизи дома 1, строение 1. Трое мужчин начали спорить между собой. В какой-то момент один из мужчин вышел из себя и применил травмат.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Позже в пресс-службе МВД по городу уточнили, что сотрудники полиции уже задержали всех участников происшествия и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в результате стрельбы нет.

Ранее «ВМ» писала, что Следственный комитет задержал мужчину, который подозревается в убийстве 18-летней давности. Речь идет о преступлении, совершенном в ноябре 2003 года недалеко от ресторана на Головинском шоссе. Тогда между двумя мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент один из них достал нож и зарезал своего оппонента. После этого злоумышленник скрылся.

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