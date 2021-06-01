Обвиняемый в убийстве гея Романа Едалова у Курского вокзала сбежал из зала суда

Фото: СК РФ

Антон Бережной, обвиняемый по делу об убийстве гомосексуала на Курском вокзале в 2019 году, сбежал из здания Басманного суда. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил адвокат ЛГБТ-группы «Стимул» Артем Лапов.

На сегодняшнем заседании коллегия присяжных должна была вынести вердикт о виновности или невиновности Бережного. Подсудимый выступил с последним словом. После этого был объявлен получасовой перерыв — после него присяжные должны были огласить вердикт. Однако после перерыва Бережной так и не пришел.

По словам Лапова, Бережного прождали в суде 40 минут, а попытки до него дозвониться ни к чему не привели.

— Он оставил паспорт в здании суда и просто исчез. Звонки на мобильный ничего не дают. Он не берет трубку, — заключил собеседник «ВМ».

Фото: Telegram / Baza

В свою очередь пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская в разговоре с корреспондентом «ВМ» уточнила, что судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено из-за неявки подсудимого после перерыва.

— В отсутствие присяжных председательствующим вынесено постановление о приводе подсудимого на 2 июня в 10 часов утра, — сказала Софинская.

Пресс-секретарь уточнила, что мера пресечения в отношении Бережного на сегодняшнем заседании не избиралась.

Напомним, Антон Бережной обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений гомосексуалу Роману Едалову. Нападение произошло в июне 2019 года на Курском вокзале: Бережному не понравилось поведение двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Тогда он напал на них, нанеся Едалову серьезные повреждения. Последний от полученных травм скончался. В феврале 2020 года Бережной был оправдан присяжными. Позже дело было отправлено на повторное рассмотрение.

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