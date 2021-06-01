Следком задержал подозреваемого в убийстве 18-летней давности

Фото: СК РФ

Следственный комитет задержал мужчину, который подозревается в убийстве 18-летней давности. Все это время мужчина жил по поддельным документам. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Речь идет о преступлении, совершенном в ноябре 2003 года недалеко от ресторана на Головинском шоссе. Тогда между двумя мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент один из них достал нож и зарезал своего оппонента. После этого злоумышленник скрылся.

— Подозреваемый 1977 года рождения использовал поддельные документы, что позволяло ему длительно время скрываться от органов предварительного следствия, — рассказала Иванова.

Однако преступнику все же не удалось избежать правосудия. Он был задержан правоохранителями и в данный момент находится под стражей.

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