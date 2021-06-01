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Сотрудницы подмосковной полиции спасли двухлетнего ребенка в Подольске
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сотрудницы подмосковной полиции спасли двухлетнего ребенка в Подольске

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Подольск, микрорайон Климовск, Школьная улица Карта всех событий

В Подольске двухлетний ребенок чуть не выпал из окна. Его удалось спасти двум сотрудницам подмосковной полиции. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В полицию позвонили жители Школьной улицы. Они заявили, что из окна третьего этажа жилого дома выглядывает маленький ребенок и что они опасаются за его жизнь.

Прибыв на место, сотрудники полиции увидели, что ребенок уже наполовину свисает над землей. Одна из сотрудниц организовала «батут» из куртки прохожего, другая побежала наверх в квартиру, где находился малыш. Однако на стук никто не отвечал. После этого девушка выбила дверь, вошла в квартиру и сняла ребенка с подоконника.

— Рядом она увидела спящего на диване молодого человека. Установлено, что мать мальчика ушла по делам и попросила присмотреть за сыном своего знакомого, который заснул и не видел, как ребенок забрался на подоконник, — заключила Петрова.

Мать мальчика была вызвана в отделение полиции для проведения профилактической беседы. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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спасение ребенкаполицияПодольск
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