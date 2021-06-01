Вор украл у собутыльника в Зеленограде охотничье ружье, гитару и медали времен СССР

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

Россия, Москва, Зеленоград, 14-й микрорайон Карта всех событий

Столичная полиция задержала молодого человека, который подозревается в краже памятных медалей времен СССР, квадроцикла, а также других ценных предметов. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался 23-летний местный житель. Он вошел в доверие к 60-летнему жителю Зеленограда, после чего тот пригласил злоумышленника к себе домой, чтобы выпить.

В квартире подозреваемому попались на глаза охотничье ружье и медали времен СССР. Вероятно, тогда он и решил воспользоваться опьянением своего собутыльника и похитить указанные выше предметы, а вместе с ними гитару и телефон хозяина квартиры. В добавок к этому днем ранее вор угнал квадроцикл, припаркованный в том же районе.

— Общий ущерб от противоправных действий задержанного составил около 90 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято, — заключил Васенин.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Хищение оружия».

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