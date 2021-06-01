Неизвестный похитил из припаркованного в центре Москвы Porsche 350 тысяч рублей

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Таганская улица, 2 Карта всех событий

Из припаркованной в центре столицы дорогостоящей иномарки похитили крупную сумму денег. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился москвич. Он заявил, что припарковал свою дорогую иномарку рядом с домом 2 на Таганской улице. После этого отошел примерно на час. Затем мужчина вернулся и поехал дальше по своим делам. Однако через некоторое время он обнаружил, что из салона его автомобиля пропало 350 тысяч рублей.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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