Лжеэкстрасенс похитила у москвички почти 800 тысяч рублей

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Жительница столицы лишилась крупной суммы после «сеансов» у лжеэкстрасенса. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась москвичка 1996 года рождения. Она заявила, что была обманута экстрасенсом. Последняя обещала ей улучшение благосостояния после проведения своих сеансов. Сеансы длились больше полугода, и за это время девушка успела перевести злоумышленнице почти 800 тысяч рублей.

В один прекрасный день «гадалка» перестала выходить на связь. Москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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