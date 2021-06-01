Отпуск обернулся проблемой: москвичка перевела лжетурагенту 128 тысяч рублей

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Москвичку обманул лжетурагент на крупную сумму денег. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Жительница столицы искала себе «горящий» тур в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В какой-то момент она нашла неизвестного человека, который представился турагентом крупной компании. Последний предложил ей свои услуги, обещая организовать незабываемый отдых. Женщине поверила и перевела злоумышленнику 128 тысяч рублей за поездку. Однако, получив свой куш, мошенник скрылся.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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