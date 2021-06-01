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Подозреваемых в убийствах пенсионеров ради квартир задержали в Подмосковье
Фото: СК РФ

Подозреваемых в убийствах пенсионеров ради квартир задержали в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия

Следственный комитет задержал трех человек, которые подозреваются в убийстве пенсионеров ради получения их недвижимости в Подмосковье. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, злоумышленники начали свою преступную деятельность в 2016 году. Они отыскивали пенсионеров, владеющих недвижимостью в Электростали, входили к ним в доверие и напаивали их, заставляя переписывать квартиры на злоумышленников. После этого пенсионеров вывозили в лес и оставляли на произвол судьбы.

— К настоящему времени следственным органам известно о пяти таких эпизодах. Убийство одного из пенсионеров удалось предотвратить. Следователи продолжают проверять подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений, — рассказала Врадий.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что четверых подозреваемых в похищениях пенсионеров с целью завладения их квартирами задержали в Электростали. Позже, 28 мая Следком опубликовал видео освобождения одного из пострадавших от черных риелторов в Электростали.

Предполагается, что к преступлениям имеют отношение две ранее судимые женщины и их 47-летняя знакомая, с которой похищенных пожилых людей заставляли оформлять брак. После этого, злоумышленники оформляли на имя супруги договор дарения на принадлежащие мужчинам квартиры.

Получив желаемое, мошенники помещали пенсионеров в другую квартиру, где незаконно удерживали и принуждали их вести асоциальный образ жизни.

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