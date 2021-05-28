Появилось видео освобождения одного из пострадавших от черных риелторов в Электростали

Фото: УВД

Следственный комитет опубликовал видео освобождения одного из пострадавших от черных риелторов в Электростали. Поиски второго пострадавшего продолжаются.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что четверых подозреваемых в похищениях пенсионеров с целью завладения их квартирами задержали. Также на причастность к преступлению проверяется местный участковый полиции.

Видео: пресс-служба СК по Московской области

Предполагается, что к преступлениям имеют отношение две ранее судимые женщины и их 47-летняя знакомая, с которой похищенные пожилые люди оформляли брак по принуждению. Мошенники оформляли на имя супруги договор дарения на принадлежащие мужчинам квартиры. После этого пенсионеров помещали в другую квартиру, где незаконно удерживали и принуждали их вести асоциальный образ жизни.

В настоящее время следствие предполагает, что злоумышленники могут быть причастны к совершению минимум двух аналогичных преступлений.

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