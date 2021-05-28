Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Появилось видео освобождения одного из пострадавших от черных риелторов в Электростали
Фото: УВД

Появилось видео освобождения одного из пострадавших от черных риелторов в Электростали

Анастасия Колоскова

Происшествия

Следственный комитет опубликовал видео освобождения одного из пострадавших от черных риелторов в Электростали. Поиски второго пострадавшего продолжаются.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что четверых подозреваемых в похищениях пенсионеров с целью завладения их квартирами задержали. Также на причастность к преступлению проверяется местный участковый полиции.

Видео: пресс-служба СК по Московской области

Предполагается, что к преступлениям имеют отношение две ранее судимые женщины и их 47-летняя знакомая, с которой похищенные пожилые люди оформляли брак по принуждению. Мошенники оформляли на имя супруги договор дарения на принадлежащие мужчинам квартиры. После этого пенсионеров помещали в другую квартиру, где незаконно удерживали и принуждали их вести асоциальный образ жизни.

В настоящее время следствие предполагает, что злоумышленники могут быть причастны к совершению минимум двух аналогичных преступлений.

Читайте также: Обвиняемый в убийстве трех человек предстанет перед судом в Одинцове

Следственный комитет РФвидеоосвобождение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Все мнения
О проекте