Cемья из Подмосковья похоронила чужого дедушку из-за ошибки врачей

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Следственный комитет начал проверку по факту халатности медперсонала одной из больниц подмосковного Солнечногорска. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, следователи обратили внимание на историю после того, как о ней рассказали в Сети. Сотрудники больницы выдали родственникам для захоронения тело чужого человека.

Через несколько дней выяснилось, что родственник пострадавшей семьи жив и по-прежнему находится в больнице. Правоохранители проведут проверку по факту случившегося и дадут оценку действиям персонала больницы.

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