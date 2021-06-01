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Мужчине чуть не проломили голову на севере Москвы
Фото: pixabay / fsHH

Мужчине чуть не проломили голову на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Вучетича, 3/1 Карта всех событий

На севере столицы мужчине чуть не проломили голову в ходе конфликта. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 31 мая рядом с домом 3/1 на улице Вучетича. Москвич вступил в перепалку с неизвестным. В какой-то момент ссора переросла в драку. Незнакомец потерял над собой контроль и жестоко избил своего оппонента. Последний был доставлен в больницу с множественными повреждениями, среди которых черепно-мозговая травма.

Полиция ведет розыск правонарушителя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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