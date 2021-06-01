Пенсионный фонд подал в суд на Максима Галкина и выиграл дело

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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с пародиста Максима Галкина 4 тысячи рублей. В суд на шоумена подал Пенсионный фонд России (ПФР).

По данным документов, с которыми ознакомился корреспондент «ВМ», Галкин обязан был выплачивать взносы в ПФР, так как он является индивидуальным предпринимателем. Однако в какой-то момент в ведомстве заметили, что необходимые платежи не поступили.

Тогда был подан иск к Галкину в судебную инстанцию. На днях суд рассмотрел это дело и постановил взыскать с должника 4 тысячи рублей.

Ранее Максим Галкин показал подписчикам, как танцует танго под известную мелодию. Партнершей артиста выступила его семилетняя дочь от Аллы Пугачевой Лиза.

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