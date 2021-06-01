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Курьер избил женщину в ходе ссоры в центре Москвы
Фото: Pixabay / Fleimax

Курьер избил женщину в ходе ссоры в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Спиридоновка Карта всех событий

Курьер избил антикражным тросом 58-летнюю женщину в центре Москвы. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в Пресненском районе столицы возле жилого дома на улице Спиридоновка вечером в воскресенье, 30 мая. Между курьером и супружеской парой произошел конфликт, в ходе которого доставщик ударил женщину антикражным тросом по голове.

Полиция установила, что нападавшим был 20-летний мужчина. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что десять подростков устроили погром в электричке в Подмосковье.

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