Курьер избил женщину в ходе ссоры в центре Москвы
Курьер избил антикражным тросом 58-летнюю женщину в центре Москвы. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей «Москва».
Инцидент произошел в Пресненском районе столицы возле жилого дома на улице Спиридоновка вечером в воскресенье, 30 мая. Между курьером и супружеской парой произошел конфликт, в ходе которого доставщик ударил женщину антикражным тросом по голове.
Полиция установила, что нападавшим был 20-летний мужчина. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что десять подростков устроили погром в электричке в Подмосковье.
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