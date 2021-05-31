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Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве в 2003 году задержали
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подозреваемого в убийстве мужчины в Москве в 2003 году задержали

Иван Юминов

Происшествия

Подозреваемый в убийстве мужчины в Москве в 2003 году задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО в понедельник, 31 мая.

— Подозреваемый мужчина с места происшествия скрылся, но вскоре его личность была установлена полицейскими. В марте 2004 года ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в федеральный розыск, — рассказали в ведомстве.

В прошлые выходные 43-летнего мужчину наконец удалось задержать. Он находится под стражей.

Инцидент произошел в ноябре 2003 года. Двое мужчин поссорились, и один нанес другому колото-резаные раны. Пострадавший скончался по дороге в больницу, отмечается на сайте МВД.

Ранее сообщалось, что мужчина ранил ножом консьержа и напал на полицейского на юго-востоке Москвы.

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