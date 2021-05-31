Десять подростков устроили погром в электричке в Подмосковье

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Уголовное дело возбудили после того, как подростки выбили стекла в электричке Егорьевск — Куровская. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО в понедельник, 31 мая.

— В дежурную часть линейного отделения полиции на железнодорожной станции «Воскресенск» поступило заявление, что в электропоезде сообщением Егорьевск — Куровская в последних четырех вагонах выбиты стекла. Моторвагонному депо причинен материальный ущерб на сумму почти 40 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Видео: управление на транспорте МВД России по ЦФО

По словам очевидцев, несовершеннолетние пили алкоголь, нецензурно выражались и крушили окна. Всего задержали десять человек 2004–2006 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», отмечается на сайте МВД.

Ранее сообщалось, что суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы.

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