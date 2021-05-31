Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Несколько дней жил среди трупов. Что известно об убитой семье из подмосковного Щелкова
Фото: Pexels

Несколько дней жил среди трупов. Что известно об убитой семье из подмосковного Щелкова

Ростислав Зубков

Происшествия

Кровавая история из подмосковного Щелкова потрясла жителей региона. В одной из квартир города найдены тела четырех человек: главы семейства, его жены и двух дочерей. По имеющимся данным, мужчина зарезал всю свою семью и после свел счеты с жизнью. Что известно об этой трагедии и почему она произошла, выясняла «Вечерняя Москва».

Трупы лежали на кровати

31 мая подмосковные следователи сообщили, что в квартире в Щелкове обнаружены четыре трупа. Как рассказала представитель ГСУ СК по области Ольга Врадий, речь идет о 42-летнем мужчине, его 40-летней супруге и двух их дочерях 17 и 11 лет. На телах женщины и девочек выявлены многочисленные колото-резаные ранения, тогда как тело мужчины — без видимых телесных повреждений. Как уточнили в Следкоме, возле тела главы семейства лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

По словам Врадий, трупы были найдены «лежащими на кровати спустя долгое время после убийства». Как пишут СМИ, происшествие случилось еще в апреле, но об этом долгое время ничего не было известно, так как девочки находились на домашнем обучении, а мать была домохозяйкой. Следователи обратили внимание, что попасть в квартиру к погибшей семье было непросто: металлическая дверь оказалась заперта изнутри.

СК завел по факту случившегося уголовное дело об убийстве и назначил ряд экспертиз, а также изучает изъятые улики (телефоны, гаджеты, упомянутую бутылку, ножи, смывы и другое). Кроме того, ведется допрос родственников погибших. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Московской области.

Видео: Следственный комитет РФ

Ссоры с женой и ставки на спорт

В прессе распространяется информация о происхождении погибшей семьи и возможных причинах трагедии. СМИ утверждают, что за убийством стоял уроженец Таджикистана Фируз Еров, работавший начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании. По предварительным данным, у мужчины накопились долги из-за ставок на спорт, что в свою очередь приводило к частым ссорам с женой.

Согласно информации ряда Telegram-каналов, Еров после очередной ссоры с упругой вспылил, схватил нож и зарезал женщину. Дочери же просто попались под горячую руку мужчины и тоже были убиты. По некоторым данным, после жестокой расправы Еров еще несколько дней жил среди трупов родных, после чего не выдержал и покончил с собой. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Также пресса сообщает, что семья получила гражданство РФ в 2010 году. По словам соседей, Еровы были хорошей, благополучной семьей.

Несколько дней жил среди трупов. Что известно об убитой семье из подмосковного ЩелковаФото: Pixabay

«Родители могли быть очень строгими»

Источник «Вечерней Москвы» сообщил, что старшую дочь Ерова звали Дианой, младшую — Даяной, а жену главы семейства — Юлией. Подруга Даяны Алина (имя изменено — прим. «ВМ») рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что Еровы планировали в середине лета переехать. Куда именно, собеседница издания не уточнила, поскольку незадолго до трагедии она поссорилась с Даяной.

— Мы с ней хорошо дружили. Иногда она говорила, что ее родители могут быть очень строгими, — сообщила Алина.

По ее словам, Даяна не любила говорить о себе и всегда переводила разговор на другую тему.

Читайте также: Суд арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве водителя в Новосибирске

ПодмосковьеубийствоЩелково
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте