Несколько дней жил среди трупов. Что известно об убитой семье из подмосковного Щелкова

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Кровавая история из подмосковного Щелкова потрясла жителей региона. В одной из квартир города найдены тела четырех человек: главы семейства, его жены и двух дочерей. По имеющимся данным, мужчина зарезал всю свою семью и после свел счеты с жизнью. Что известно об этой трагедии и почему она произошла, выясняла «Вечерняя Москва».

Трупы лежали на кровати

31 мая подмосковные следователи сообщили, что в квартире в Щелкове обнаружены четыре трупа. Как рассказала представитель ГСУ СК по области Ольга Врадий, речь идет о 42-летнем мужчине, его 40-летней супруге и двух их дочерях 17 и 11 лет. На телах женщины и девочек выявлены многочисленные колото-резаные ранения, тогда как тело мужчины — без видимых телесных повреждений. Как уточнили в Следкоме, возле тела главы семейства лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

По словам Врадий, трупы были найдены «лежащими на кровати спустя долгое время после убийства». Как пишут СМИ, происшествие случилось еще в апреле, но об этом долгое время ничего не было известно, так как девочки находились на домашнем обучении, а мать была домохозяйкой. Следователи обратили внимание, что попасть в квартиру к погибшей семье было непросто: металлическая дверь оказалась заперта изнутри.

СК завел по факту случившегося уголовное дело об убийстве и назначил ряд экспертиз, а также изучает изъятые улики (телефоны, гаджеты, упомянутую бутылку, ножи, смывы и другое). Кроме того, ведется допрос родственников погибших. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Московской области.

Видео: Следственный комитет РФ

Ссоры с женой и ставки на спорт

В прессе распространяется информация о происхождении погибшей семьи и возможных причинах трагедии. СМИ утверждают, что за убийством стоял уроженец Таджикистана Фируз Еров, работавший начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании. По предварительным данным, у мужчины накопились долги из-за ставок на спорт, что в свою очередь приводило к частым ссорам с женой.

Согласно информации ряда Telegram-каналов, Еров после очередной ссоры с упругой вспылил, схватил нож и зарезал женщину. Дочери же просто попались под горячую руку мужчины и тоже были убиты. По некоторым данным, после жестокой расправы Еров еще несколько дней жил среди трупов родных, после чего не выдержал и покончил с собой. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Также пресса сообщает, что семья получила гражданство РФ в 2010 году. По словам соседей, Еровы были хорошей, благополучной семьей.

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«Родители могли быть очень строгими»

Источник «Вечерней Москвы» сообщил, что старшую дочь Ерова звали Дианой, младшую — Даяной, а жену главы семейства — Юлией. Подруга Даяны Алина (имя изменено — прим. «ВМ») рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что Еровы планировали в середине лета переехать. Куда именно, собеседница издания не уточнила, поскольку незадолго до трагедии она поссорилась с Даяной.

— Мы с ней хорошо дружили. Иногда она говорила, что ее родители могут быть очень строгими, — сообщила Алина.

По ее словам, Даяна не любила говорить о себе и всегда переводила разговор на другую тему.

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