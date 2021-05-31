Суд арестовал полицейского, случайно застрелившего мужчину в Новосибирске

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Полицейского, который случайно застрелил 19-летнего юношу, заключил под стражу Центральный районный суд Новосибирска. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В отношении инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» 28 мая. Полиция попыталась остановить водителя автомобиля, но он не послушал сотрудников правоохранительных органов и попытался скрыться. Когда машина остановилась, один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в юношу.

Правоохранители оказали раненому первую медицинскую помощь, после чего его госпитализировали. Однако он скончался в больнице от полученных травм.

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