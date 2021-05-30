Скончался мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В больнице Новосибирской области умер мужчина, в которого случайно выстрелил полицейский. Об этом рассказал представитель областного минздрава в воскресенье, 30 мая.

Напомним, инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» в пятницу, 28 мая. Полиция попыталась остановить водителя автомобиля, но он не послушал сотрудников правоохранительных органов, которые начали преследование. Когда машина остановилась, один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в юношу, который был физически наиболее активен.

Пострадавшим оказался 19-летний мужчина. Полиция оказала раненому первую медицинскую помощь, позже он был госпитализирован.

Отмечается, что юноша находился в больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти пострадавшего, пишет РИА Новости.

В отношении сотрудника правоохранительных органов возбудили два уголовных дела. Специалисты проводят проверку.

Ранее сообщалось, что двое детей пострадали при взрыве батута в Барнауле.

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