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Два человека погибли в результате стрельбы в Майами
Фото: pixabay.com

Два человека погибли в результате стрельбы в Майами

Иван Юминов

В мире

Два человека погибли и более 20 пострадали при стрельбе в банкетном зале в Майами. Об этом сообщил глава полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирез в воскресенье, 30 мая.

Восемь человек доставили в больницы, 12 добрались до медицинских учреждений самостоятельно.

Трое преступников открыли огонь по выходящим после концерта людям из штурмовых винтовок и пистолетов. В настоящее время полицейские пытаются их задержать, приводит слова Рамиреза телеканал NBC 6.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на западе Москвы.

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