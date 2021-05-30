Более 200 останков детей обнаружили в бывшей школе-интернате в Канаде

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Более 200 останков детей обнаружили на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения в канадском Камлупсе. Об этом заявила председатель индейской общины города Розан Казимир в воскресенье, 30 мая.

— Насколько нам известно, эти смерти являются незадокументированными. Некоторые (останки — прим. «ВМ») принадлежат детям трех лет, — рассказала Казимир.

С 1890 по 1969 год школа-интернат работала под контролем католической церкви. До момента закрытия в 1978 году контроль над ней осуществляло федеральное правительство. Отмечается, что эксгумация останков еще не проводилась.

По словам премьера провинции Британская Колумбия Джона Хоргана, случившееся является «трагедией невообразимых масштабов», передает телеканал CBC News.

Ранее сообщалось, что череп человека обнаружили в болоте на востоке столицы.

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