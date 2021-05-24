Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Богданова, 48 Карта всех событий

В столичном районе Солнцево молодой человек несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, пострадавший госпитализирован. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по столице в понедельник, 24 мая.

— Гражданин обнаружен и госпитализирован с ранениями, характерными для травматического оружия. Подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по факту случившегося проводится проверка. Также в МВД опровергли информацию, опубликованную в СМИ, что инцидент произошел на детской площадке.

В пресс-службе добавили, что стрельба произошла по адресу улица Богданова, дом № 48.

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