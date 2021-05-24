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Водитель иномарки обстрелял двух пешеходов из травматического пистолета в Подмосковье
Фото: moscow-live

Водитель иномарки обстрелял двух пешеходов из травматического пистолета в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Московская область, Королёв, Октябрьская улица, 5 Карта всех событий

Двое пешеходов были ранены из травматического пистолета водителем автомобиля в Королеве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в понедельник, 24 мая.

Уточняется, что инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Октябрьской. 57-летний водитель иномарки вступил в словесную перепалку в двумя мужчинами 33 и 38 лет. Исчерпав словесные аргументы, автомобилист достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него по оппонентам. В результате мужчины получили травмы и были госпитализированы в местную больницу.

Как отметила начальник пресс-службы Татьяна Петрова, водитель иномарки также получил травмы. В его отношении правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Владельца пистолета отпустили под подписку о невыезде. Оружие изъяли и направили на баллистическую экспертизу.

После выздоровления пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор бывшему полицейскому, стрелявшему в школьницу.

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